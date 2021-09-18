لبنان

جريمة مروعة في أنصار الجنوبية...عثر عليه معلقًا في بوابة حديدية!

Lebanon 24
18-09-2021 | 08:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه تم العثور على المدعو ع. ح مشنوقًا في بلدة أنصار البقاعية.
 
وأفادت المعلومات أنه تم العثور عليه معلقًا في بوابة حديدية لمدخل فندق مهجور مجاور لمنزل وهو متقاعد في قوى الأمن الداخلي.
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