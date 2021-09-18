جريمة مروعة في أنصار الجنوبية...عثر عليه معلقًا في بوابة حديدية!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه تم العثور على المدعو ع. ح مشنوقًا في بلدة أنصار البقاعية.

وأفادت المعلومات أنه تم العثور عليه معلقًا في بوابة حديدية لمدخل فندق مهجور مجاور لمنزل وهو متقاعد في قوى الأمن الداخلي.