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لبنان
جريمة مروعة في أنصار الجنوبية...عثر عليه معلقًا في بوابة حديدية!
Lebanon 24
18-09-2021
|
08:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه تم العثور على المدعو ع. ح مشنوقًا في بلدة أنصار البقاعية.
وأفادت المعلومات أنه تم العثور عليه معلقًا في بوابة حديدية لمدخل فندق مهجور مجاور لمنزل وهو متقاعد في قوى الأمن الداخلي.
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