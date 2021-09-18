لبنان

الباخرة العراقية بدأت بتفريغ حمولتها في معمل الزهراني

Lebanon 24
18-09-2021 | 09:23
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تستكمل باخرة الفيول أويل العراقي تفريغ حمولتها اليوم في معمل الزهراني الحراري في جنوب لبنان، بعدما أفرغت الدفعة الأولى أمس في معمل دير عمار الحراري في الشمال، علما أن حمولة الباخرة مخصصة لمحطات مؤسسة كهرباء لبنان، والتي من شأنها تحسين التغذية بالتيار الكهربائي.

وأكد رئيس معمل الزهراني المهندس أحمد عباس في كلمة أن "باخرة كاز الأويل العراقية المحملة ب 16 ألف طن من الفيول، والتي وصلت صباح اليوم إلى معمل الزهراني، بدأت بتفريغ حمولتها من دون أي عوائق".
المصدر: الوكالة الوطنية
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