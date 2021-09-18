بزي: المرحلة صعبة تتطلب مسؤولية ووعيا للمواجهة

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية وتربوية في بنت جبيل، الى أن "مناقشة البيان الوزاري ستتم الاثنين المقبل في جلسة دعا اليها رئيس مجلس النواب"، مؤكدا على جميع الفرقاء "المساهمة في صناعة الحلول والابتعاد عن لعبة الحرتقات والانقسامات، بخاصة وأن المرحلة صعبة تتطلب مسؤولية ووعيا للمواجهة".وقال: "إننا قادرون على الخروج من أزماتنا المتعددة من خلال أولوية معالجة الشؤون الحياتية والاقتصادية والمالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الأصلاحات المطلوبة والتحضير للاستحقاقات المقبلة".كما أجرى اتصالا بوزير الطاقة والمياه وليد فياض لمتابعة أمور حياتية.