خريس تابع معوقات انطلاق العام الدراسي مع وفد الشبكة المدرسية الوطنية في صور

استقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، في مكتبه في صور، وفي إطار متابعته للشؤون التربوية، وفد الشبكة المدرسية الوطنية في قضاء صور، للتباحث في معوقات انطلاقة العام الدراسي والحلول الممكنة، وذلك بحضور مدير مكتبه حيدر جفال.ضم الوفد منسق الشبكة المدرسية في صور الأب جان يونس، المسؤول التربوي لإقليم جبل عامل في حركة أمل حسين عواركة واعضاء الهيئة الادارية الاساتذة: محمد فقيه، فهد ديب، سمر عماشة، ضحى كوراني وحسين شبلي.تطرق البحث في اللقاء الى: وجوب وضع خطة لانتقال التلامذة والهيئتين الادارية والتعليمية الى مدارسهم، العمل على تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين الرسمي والخاص، الاسراع بإقرار قانون الخمسماية مليار ليرة للمدارس الخاصة والرسمية، شمول المساعدات التي تقدمها الدولة والجهات المانحة تلامذة المدارس الرسمية والخاصة، وفتح باب التعاقد في المدارس الرسمية لتأمين البديل عن المعلمين المتقاعدين والذين تركوا مدارسهم او يطلبون نقلهم الى مدارس قريبة من أماكن سكنهم.وقد وعد خريس ب"متابعة هذه المشاكل ومحاولة وضع حلول عاجلة لها والعمل على تحديد محطات معينة لتأمين البنزين للاساتذة والمعلمين في قضاء صور"، وطلب "إعداد لائحة بالمطالب الملحة والضرورية لانطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة لرفعها الى وزير التربية والتعليم العالي".هذا وقد استقبل خريس وفودا شعبية في إطار متابعته للشؤون الاجتماعية، كما استقبل مسؤول الشباب والرياضة في اقليم جبل عامل الدكتور غسان جابر في إطار متابعة الشؤون الشبابية والرياضية.