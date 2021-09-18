لبنان

الرئيس ميقاتي يتابع ملفات نيترات الأمونيوم والتنقيب عن النفط والمحروقات

Lebanon 24
18-09-2021 | 10:22
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الداخلية بسام مولوي بعد ظهر اليوم في دارته ،فور عودة الوزير من البقاع ، واطلع منه على نتائج التحقيقات الاولية في شأن شحنة نيترات الامونيوم التي تم ضبطها اليوم. 
وطلب الرئيس ميقاتي من  الوزير مولوي متابعة التحقيقات الجارية في هذا الموضوع لكشف كل ملابساته.
كذلك طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل
من مباشرة اعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها بعدما ابرمت عقود تنقيب  مع احدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب".
واكد الرئيس ميقاتي" ان لا تهاون  في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق  اللبنانية وسيادة لبنان.
وتابع  رئيس مجلس الوزراء مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل ازمة المحروقات. 
وشدد رئيس الحكومة على ان الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات.
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