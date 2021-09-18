آخر تطورات اشتباكات عين الحلوة.. التوتر مستمر واتصالات لوقف إطلاق النار

ما زال التوتر يسيطرُ على مخيم عين الحلوة، إذ تدور رقعة الاشتباكات ما بين عناصر من حركة "فتح" وآخرين من "جند الشام" في محلة الطوارىء البركسات داخل المخيم، وتستخدم فيها الاسلحة الرشاشة واطلاق القنابل، مما أثار حالة من الهلع والخوف، أدت الى نزوح الاهالي الى خارج المخيم.ولفت قائد القوة الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الهادي الاسدي الى أن "اتصالات تجري على أعلى مستوى ما بين القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية وكذلك فاعليات صيدا، ولا سيما النائبة بهية الحريري من أجل وقف اطلاق النار وعودة الامور الى طبيعتها".وأشار الى أن "ما يجري مناوشات محصورة في رقعة جغرافية محددة في البركسات الطوارىء داخل المخيم، وسنعمل سريعا بتعاون الجميع على وقف اطلاق النار وتهدئة الوضع".الى ذلك، نفت حركة "فتح" ما يروج من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتحام لمقارها في مخيم عين الحلوة.