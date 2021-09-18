تجنباً لأي اعتداء اسرائيلي على حقوق لبنان.. بو حبيب يتواصل مع الأمم المتحدة

تواصل وزير الخارجية و المغتربين عبدالله بو حبيب مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية بشأن تلزيم اسرائيل شركة "Halliburton" عقداً للقيام بعمليات تقييم للتنقيب والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.