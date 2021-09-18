لبنان

"عدّاد كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
18-09-2021 | 11:40
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، عن تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 617662 حالة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 600 ضمن المقيمين و26 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 580346، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 8232، إذ تمّ تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
 
 
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