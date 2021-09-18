هذه آخر أرقام "كورونا" في مستشفى طرابلس الحكومي

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 21.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة : 1.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1268.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13.- حالات وفاة: 1.