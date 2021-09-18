تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء

ما زالت الأنظار تتجه إلى الصرافين "غير الشرعيين" الذين يشترون ويبيعون الدولار ويتلاعبون بقيمة العملة الوطنية.



وفي العديد من المناطق، برزت شبكة جديدة من الصرافين الذين باتوا ينتشرون على الطرقات أمام المارّة، ويُعتقد أن الكثير منهم هم من غير اللبنانيين.



وفي المقابل، عمد الكثير من الصرافين الشرعيين إلى الانخراط في السوق السوداء، الأمر الذي يزيدُ من الضغط على العملة الوطنية.



إلى ذلك، قالت مصادر قضائية لـ"لبنان24" إن ملف هؤلاء الأشخاص قيد المتابعة والرّصد، خصوصاً أن دورهم يفاقم الأزمة ويزيد من تدهور سعر الليرة اللبنانية.