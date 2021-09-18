لبنان

درويش استقبل القنصل رحال: تشكيل الحكومة أدى لاستعادة مركزية القرار في لبنان

Lebanon 24
18-09-2021 | 12:52
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استقبل النائب علي درويش في مكتبه بمدينة طرابلس - جبل محسن، القنصل الفخري اللبناني في ولاية ادمنتون - كندا السيد حسين رحال، وتم البحث في "سبل تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في كندا ودورها بالمساهمة في استعادة لبنان عافيته وتخطيه الأزمة، بخاصة بعد تشكيل حكومة فيه واستعادة مركزية القرار في لبنان، وبالتالي القدرة على وضع الحلول النظرية على السكة العملية".

ونوه النائب درويش بدور المغتربات، شاكراً تجاوبهم مع المبادرات التي أطلقت في المرحلة الأخيرة، للتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين.
 
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