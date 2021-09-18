لبنان

بسبب خطوة إسرائيلية.. رسالة عاجلة من لبنان إلى الأمم المتحدة وهذا فحواها

Lebanon 24
18-09-2021 | 12:58
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بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة "Halliburton"، في ما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها. 
وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. 
كذلك، طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
 
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