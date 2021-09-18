في مدينة لبنانية.. كلفة اشتراك الـ"5 أمبير" تنخفض 200 ألف ليرة

عقدت بلدية بعلبك اجتماعاً جمع أصحاب المولدات في المنطقة، وذلك للتباحث في تسليم المحروقات المقدّمة من "حزب الله".

وذكرت "إذاعة النور" أنّ المجتمعين توصلوا إلى اتفاق يقضي بالالتزام بعدد ساعات التغذية، على ألّا تقل عن 10 ساعات يومياً، كما جرى الاتفاق على تسعيرة 400 ألف ليرة للـ5 أمبير بدلاً من 600 ألف ليرة.