لبنان

في مدينة لبنانية.. كلفة اشتراك الـ"5 أمبير" تنخفض 200 ألف ليرة

Lebanon 24
18-09-2021 | 13:12
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عقدت بلدية بعلبك اجتماعاً جمع أصحاب المولدات في المنطقة، وذلك للتباحث في تسليم المحروقات المقدّمة من "حزب الله". 
وذكرت "إذاعة النور" أنّ المجتمعين توصلوا إلى اتفاق يقضي بالالتزام بعدد ساعات التغذية، على ألّا تقل عن 10 ساعات يومياً، كما جرى الاتفاق على تسعيرة 400 ألف ليرة للـ5 أمبير بدلاً من 600 ألف ليرة.
ومع هذا، فقد أكد المجتمعون أن أي خلل في تطبيق الاتفاق يحرم صاحب المولّد من كمية محروقات بالسعر المخفض، كما يحق لأيّ مواطن نقل الاشتراك الى شبكة أخرى بعد مراجعة البلدية.
 
 
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