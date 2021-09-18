لبنان

خبرٌ سار بشأن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد

Lebanon 24
18-09-2021 | 13:09
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ 3 بواخر محملة بالبنزين بكمية 70 ألف طن وصلت إلى لبنان، ومن المتوقّع في حال أفرغت حمولتها أن تُحدث بعض الانفراج في السوق.
ولفتت القناة إلى أنّ باخرة كانت تحمل كمية من المازوت المدعوم أفرغت حمولتها لبيعها بسعر الدولار بعد رفع الدعم عن المازوت، لافتةً إلى أنّ إحدى الشركات المستوردة للنفط أفرغت 7000 طن من المازوت كبادرة حسن نية اليوم كي لا تتوقف بعض القطاعات الحيوية.

ومع هذا، فقد ذكرت المصادر أنّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض دخل على خطّ الوساطات بين الشركات ومصرف لبنان لإيجاد الحل المناسب يوم الاثنين المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تابع مع فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات.

وشدد رئيس الحكومة على أن الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين أمام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات.
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