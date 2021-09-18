طائفة الموحدين الدروز تودّع الشيخ أبو محمد سعيد جابر

شيعت طائفة الموحدين الدروز في لبنان، المرجع الروحي الشيخ أبو محمد سعيد سليمان جابر في عاليه.

وحضر المأتم وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين، رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، النائب أكرم شهيب، الوزير السابق البروفسور رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب، رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، الشيخ نصر الدين الغريب، نائب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني نسيب الجوهري، عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني مدير الداخلية لواء جابر وعدد من أعضاء المجلس السياسي والمسؤولين، كبار المرجعيات الروحية لطائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو سعيد أنور الصايغ، الشيخ أكرم الصايغ ممثلا المرجع الروحي الشيخ أمين الصايغ، الشيخ أبو سليمان غالب الشوفي، الشيخ أبو مهدي سلمان دربية، الشيخ نديم بدوي ممثلا كبير مشايخ البياضة الشيخ أبو سهيل غالب قيس، الشيخ سامي أبو ذياب ممثلا المرجع الروحي الشيخ أبو علي سليمان أبو ذياب، الشيخ مروان فياض، الشيخ أمين العريضي، الشيخ حمد برغشة ممثلا الشيخ أبو حمد جميل برغشة، الشيخ أبو مصطفى حسين الصايغ، الشيخ أبو محمود سعيد فرج، الشيخ أبو عفيف رفيق أبو غنام، الشيخ أبو هاني رفيق حيدر، الشيخ أبو سلمان سامي عيد، الشيخ أبو داوود منير القضماني، الشيخ أبو سليمان سعيد سري الدين، قاضي المذهب الدرزي في عاليه الشيخ نزيه أبو ابراهيم وعدد من قضاة المذهب، وفود مشايخ من مختلف قرى الجبل ووادي التيم، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والفاعليات الإجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير.كذلك، حضر معزيا كل من شيخ العقل الشيخ نعيم حسن، والشيخ سامي أبي المنى.