توقيف أشخاص في بريتال.. وهذا ما جرى

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 16/9/2021، نفذت دورية من مديرية المخابرات حملة دهم في بلدة بريتال وأوقفت كلا من (أ.ع)، (م.ط)، (م.أ) و(خ.ط) والسوريين (ع.ح) و(ع.خ)، لقيامهم بتأليف عصابة سرقة سيارات ودراجات نارية وسلب بقوة السلاح.وأثناء عمليات الدهم تعرضت الدورية الى اطلاق نار وقذيفة أر بي جي ما أضطر عناصرها للرد ‏دون وقوع إصابات وعثرت داخل منازلهم على ثلاث ‏سيارات مسروقة، ودراجتين ناريتين مسروقتين، اضافة الى عدد من بطاقات الهوية والأوراق الثبوتية المزورة، ومبلغ مالي وأجهزة هواتف خلوية.سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص" .