"حماس" تزور قيادة "حزب الله" في صيدا: للحفاظ على استقرار المخيمات

استكملت القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة صيدا جولتها على الفصائل والأحزاب اللبنانية والفلسطينية بوفد تقدمه مسؤول العلاقات الوطنية لحركة حماس في لبنان ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة لمكتب قيادة حزب الله في منطقة صيدا.وكان في استقبال وفد "حماس" مسؤول حزب الله في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وأعضاء قيادة المنطقة.وقدم وفد الحركة التعازي لحزب الله بوفاة سماحة المفتي عبد الأمير قبلان مستشهدين بمواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية. ومن جهتها، فقد باركت قيادة حزب الله العملية البطولية التي قام بتنفيذها 6 أسرى فلسطينيين الذين استطاعوا كسر المنظومة الامنية لاكثر السجون تعقيداً وحققوا الانتصار على سجانيهم.وحول وضع اللاجئين في لبنان، أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية، كما جرى التشديد على أن المخيمات لن تكون إلا قلاعاً للعودة والمقاومة، وأن حماية وصون المخيمات هو واجب وطني وديني، كما أن المخيمات ستبقى بوصلتها فلسطين وحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وعدم الدخول في التجاذبات الداخلية في لبنان.ونوه وفد "حماس" بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.كذلك، شدّد الوفد على ضرورة التنبه والوعي للمخططات والمشاريع الصهيونية الأميركية التي تسعى لاستهداف الساحتين اللبنانية والفلسطينية لمصلحة المشروع الصهيوني وأدواته في المنطقة، والحرص على تعزيز وتفعيل العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني ووحدة المسار والخيار في مواجهة جميع التحديات التي تستهدف الساحتين اللبنانية والفلسطينية.