مّن كلّف دياب الدفاع عنه قضائيا؟

علمت "الشرق الأوسط" أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب الموجود حالياً في الولايات المتحدة بعث برسالة بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن، يوكل فيها إلى أحد نقباء المحامين السابقين الدفاع عنه أمام القاضي البيطار، استباقاً لموعد استجوابه غداً، بناء على مذكرة الإحضار التي صدرت بحقه من دون أن يتبلغ بها شخصياً لوجوده خارج البلاد.

وقالت مصادر معنية بالملف لـ "الديار" ان المحقق العدلي طارق البيطار سيكون يوم الاثنين وهو الموعد الذي كان محددا لدياب للمثول امامه امام اكثر من خيار، فاذا أوفد دياب محاميه وطلب تأجيلها لحين عودة موكله من السفر او طلب استمهالا لتقديم دفوع شكلية، فالارجح ان يتجاوب المحقق العدلي مع الطلب، اما في حال لم يتم ايفاد محام، فعندها اما يقرر استدعاءه مرة جديدة او يصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية كما حصل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس.

وأُبلغت الضابطة العدلية الموكلة تنفيذ مذكرة إحضار دياب، للتحقيق معه في ملف انفجار مرفأ بيروت، بأنه موجود خارج البلاد.

وسطر المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق، يوم الثلاثاء الماضي، لاستجوابه كـ"مُدعى عليه"، وذلك بعد ساعات على مغادرة الأخير السرايا الحكومي، وتسليم مهامه لخلفه نجيب ميقاتي.

ونقلت قناة "إل بي سي" عن مصادر أمن الدولة، وهي الضابطة العدلية الموكلة إحضاره، بأن "دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل دياب في تلة الخياط لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة في حقه عشية جلسة الاستجواب المحددة الاثنين، وقد جرى تبليغهم أنه موجود خارج البلاد».

وراسلت المديرية العامة لأمن الدولة النيابية العامة التمييزية بأن دياب خارج البلاد. وقالت المصادر: "يعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً".