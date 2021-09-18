ازمة البنزين تتراجع منتصف الاسبوع

رجحت مصادر معنية بملف النفط لـ"الديار" ان نشهد تراجعا بأزمة البنزين منتصف الاسبوع المقبل، الا انها اعتبرت ان الطوابير ستبقى موجودة وان بحجم اقل، باعتبار ان الكميات المتوافرة حاليا لا تلبي حاجة السوق خاصة في ظل تهافت اللبنانيين الدائم لتفويل سياراتهم.

وأشار عضو نقابة أصحاب المحروقات، جورج البراكس، إلى أن "الشركات ستبدأ بالتوزيع، وهناك شركات تنتظر البواخر، وسيكون هناك تحسن الإثنين".