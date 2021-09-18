غريب: الانتخابات النيابية المقبلة محطة مركزية للمواجهة مع هذه السلطة الفاشلة

قال رئيس الحزب الشيوعي حنا الغريب لـ"الديار": نحن نعتبر ان الانتخابات النيابية محطة من محطات المواجهة السياسية المفتوحة والهادفة الى احداث خرق في بنية النظام السياسي الطائفي، عبر توجيه المعركة ضد القوانين الانتخابية القائمة على ترسيخ المذهبية والطائفية، وضد القوى السياسية السلطوية التي توافق عليها ولا تزال، مطالبين كما كنا تاريخيا بالنسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة أو الكبرى وسائر البنود الانتخابية الاصلاحية التي تؤمن صحة التمثيل وشفافية الاجراءات الانتخابية .

اضاف: نحن بصدد وضع خطة حول موضوع الانتخابات النيابية من موقعنا المعارض للنظام السياسي والطائفي ومنظومته، وعليها نبني على الشيء مقتضاه في كل الأمور. والمطلوب ايضا ، من كل قوى التغيير التداعي لفرض موازين قوى تستطيع استكمال المواجهة وإسقاط هذا النظام ومنظومته في كافة الاستحقاقات النقابية والقطاعية والبلدية والنيابية المقبلة، كما في التحركات الشعبية في كلّ المناطق اللبنانية.