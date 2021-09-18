لبنان

غريب: الانتخابات النيابية المقبلة محطة مركزية للمواجهة مع هذه السلطة الفاشلة

Lebanon 24
18-09-2021 | 23:09
A-
A+
Doc-P-865312-637676286382767215.jpg
Doc-P-865312-637676286382767215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الحزب الشيوعي حنا الغريب لـ"الديار": نحن نعتبر ان الانتخابات النيابية محطة من محطات المواجهة السياسية المفتوحة والهادفة الى احداث خرق في بنية النظام السياسي الطائفي، عبر توجيه المعركة ضد القوانين الانتخابية القائمة على ترسيخ المذهبية والطائفية، وضد القوى السياسية السلطوية التي توافق عليها ولا تزال، مطالبين كما كنا تاريخيا بالنسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة أو الكبرى وسائر البنود الانتخابية الاصلاحية التي تؤمن صحة التمثيل وشفافية الاجراءات الانتخابية .
اضاف: نحن بصدد وضع خطة حول موضوع الانتخابات النيابية من موقعنا المعارض للنظام السياسي والطائفي ومنظومته، وعليها نبني على الشيء مقتضاه في كل الأمور. والمطلوب ايضا ، من كل قوى التغيير التداعي لفرض موازين قوى تستطيع استكمال المواجهة وإسقاط هذا النظام ومنظومته في كافة الاستحقاقات النقابية والقطاعية والبلدية والنيابية المقبلة، كما في التحركات الشعبية في كلّ المناطق اللبنانية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2021-09-19
06:03 | 2021-09-19
05:42 | 2021-09-19
05:40 | 2021-09-19
05:28 | 2021-09-19
05:22 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website