لبنان

"التيار"يمنح الحكومة فرصة لن تكون طويلة او مفتوحة

Lebanon 24
18-09-2021 | 23:11
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قالت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الديار" ان البيان الوزاري بصيغته المعتمدة يدعو للارتياح والاستبشار خيرا، ما يحتم اعطاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فرصة من خلال اعطائها الثقة"، واشارت الى ان "الفرصة لن تكون طويلة او مفتوحة باعتبار ان المهلة ضيقة قبل موعد الانتخابات كما ان الوضع استثنائي ويحتم تحركا وجهودا حكومية استثنائية". واضافت: "وبالتالي اذا لم تقترن الاقوال سريعا بأفعال فاننا لن نتردد بسحب الثقة وممارسة الضغوط القصوى لتنفيذ ما ورد في البيان وهو اساسي لوقف الانهيار والنهوض بالبلد".
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