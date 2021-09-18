حادث سير مروّع واستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية... هذا ما حصل على أوتوستراد صربا

أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٥:٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٩/١٩ جريحاً من داخل سيارته إثر تعرضه لحادث سير وقع على اوتوستراد صربا - كسروان.



فيما تولت جهات أخرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. استدعى تنفيذ المهمة استعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحبه نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث.فيما تولت جهات أخرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.