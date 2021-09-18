لبنان

حادث سير مروّع واستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية... هذا ما حصل على أوتوستراد صربا

Lebanon 24
18-09-2021 | 23:27
A-
A+
Doc-P-865317-637676300061139973.jpg
Doc-P-865317-637676300061139973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٥:٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٩/١٩ جريحاً من داخل سيارته إثر تعرضه لحادث سير وقع على اوتوستراد صربا - كسروان.
استدعى تنفيذ المهمة استعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحبه نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث.
فيما تولت جهات أخرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
May be an image of outdoors and text that says 'AMBULANCE'
 
 
No photo description available.
 
May be an image of 1 person and outdoors
 
May be an image of one or more people and outdoors
 
No photo description available.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2021-09-19
06:03 | 2021-09-19
05:42 | 2021-09-19
05:40 | 2021-09-19
05:28 | 2021-09-19
05:22 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website