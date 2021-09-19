لبنان

بعثة تقصّي حقائق أممية إلى بيروت لهذه الغاية 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-09-2021 | 01:15
A-
A+
Doc-P-865341-637676342178008043.jpg
Doc-P-865341-637676342178008043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت معلومات غير رسمية أن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، التي زارت الأسبوع الماضي عددًا من القيادات السياسية، أبلغتهم أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، خصوصًا بعد تشكيل الحكومة الجديدة. 
وتردّد، وفق المعلومات نفسها، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد يزور لبنان قريبًا، ولكن وفق الشروط نفسها التي سبق أن أبلغها إلى السياسيين الذين إلتقاهم في زيارتيه الأخيرتين للعاصمة اللبنانية. 
وفي هذا الإطار، عُلم أن الحكومة الفرنسية قد أبدت إستعدادها الكامل لدعم الحكومة الجديدة في خطواتها الإصلاحية، على أن توضع المساعدات المقررة في مؤتمر "سيدر" موضع البحث الجدّي بين الحكومتين الفرنسية واللبنانية، من خلال زيارات متبادلة، قد تتوجّ  لاحقا بزيارة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري كبير. 
وفي سياق متصل حرص البرلمان الأوروبي في القرار الذي اعتمده بغالبية 575 صوتًا بشأن الوضع في لبنان، على تضمينه بندًا متصلًا بالتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، وشدد على ضرورة أيفاد بعثة تقصّي حقائق مستقّلة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، لكشف أسباب إنفجار بيروت ومحاسبة المسببين مباشرة أو بشكل غير مباشر. 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2021-09-19
06:03 | 2021-09-19
05:42 | 2021-09-19
05:40 | 2021-09-19
05:28 | 2021-09-19
05:22 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website