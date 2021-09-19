لبنان

جهات طلبت وحزب الله تجاوب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-09-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-865345-637676346141903751.jpg
Doc-P-865345-637676346141903751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن الخلافات السياسية بين حزب الله والقوى السياسية المحسوبة  على ما يسمى ب 14اذار سوف يتم وضعها جانبا في ما خص المسائل الصحية والإنسانية والحياتية للمواطن.
وبحسب المعلومات فإن عددا من مستشفيات  المتن وجونية فضلا عن بعض المراكز  الانسانية  تواصل مع المعنيين في حزب الله بهدف الحصول على المازوت لهذه القطاعات،  وقد تم التجاوب سريعا  مع هذه المطالب .
واشار افرقاء مقربون من حزب الله إلى أن  ما تقدم لا يحمل اي بعد أو خلفيات، إنما يسلط الضوء على الأزمة التي أصابت كل اللبنانيين وان التعاطي الإنساني  يتفوق على ما عداه.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2021-09-19
06:05 | 2021-09-19
06:03 | 2021-09-19
05:42 | 2021-09-19
05:40 | 2021-09-19
05:28 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website