جهات طلبت وحزب الله تجاوب

يبدو أن الخلافات السياسية بين حزب الله والقوى السياسية المحسوبة على ما يسمى ب 14اذار سوف يتم وضعها جانبا في ما خص المسائل الصحية والإنسانية والحياتية للمواطن.

وبحسب المعلومات فإن عددا من مستشفيات المتن وجونية فضلا عن بعض المراكز الانسانية تواصل مع المعنيين في حزب الله بهدف الحصول على المازوت لهذه القطاعات، وقد تم التجاوب سريعا مع هذه المطالب .

واشار افرقاء مقربون من حزب الله إلى أن ما تقدم لا يحمل اي بعد أو خلفيات، إنما يسلط الضوء على الأزمة التي أصابت كل اللبنانيين وان التعاطي الإنساني يتفوق على ما عداه.