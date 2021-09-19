لبنان

اخراجات القيد في السوق السوداء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2021 | 02:45
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إنضمت إلى السوق السوداء وثائق إخراجات القيد التي لوحظ مؤخرا فقدانها من بعض دوائر النفوس.
وقد إشتكى العديد من المواطنين من إرتفاع تكلفتها  لا سيما مع إقتراب العام الدراسي والجامعي.
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