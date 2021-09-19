اخراجات القيد في السوق السوداء

إنضمت إلى السوق السوداء وثائق إخراجات القيد التي لوحظ مؤخرا فقدانها من بعض دوائر النفوس.

وقد إشتكى العديد من المواطنين من إرتفاع تكلفتها لا سيما مع إقتراب العام الدراسي والجامعي.