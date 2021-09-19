صهريج المياه بهذا السعر

يعلني عدد كبير من المواطنين خصوصا في منطقة جبل لبنان من انقطاع المياه، ما دفع بعض أصحاب صهاريج المياه لاستغلال الوضع ، وتحديد سعر تعبئة خزان سعته 1000 ليتر مثلا بمبلغ يقدّر بين 100 إلى 200 ألف ليرة.