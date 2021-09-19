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لبنان
صهريج المياه بهذا السعر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-09-2021
|
03:15
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يعلني عدد كبير من المواطنين خصوصا في منطقة جبل لبنان من انقطاع المياه، ما دفع بعض أصحاب صهاريج المياه لاستغلال الوضع ، وتحديد سعر تعبئة خزان سعته 1000 ليتر مثلا بمبلغ يقدّر بين 100 إلى 200 ألف ليرة.
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