لبنان

صهريج المياه بهذا السعر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2021 | 03:15
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يعلني عدد كبير من المواطنين خصوصا  في منطقة جبل لبنان من انقطاع المياه، ما دفع بعض أصحاب صهاريج المياه لاستغلال الوضع ، وتحديد سعر تعبئة  خزان سعته  1000 ليتر  مثلا بمبلغ يقدّر بين 100 إلى 200 ألف ليرة.
 
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