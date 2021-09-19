لبنان

الأسوأ مرّ في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2021 | 03:45
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في مجلس سياسي، قال أحد المسؤولين الحاليين "إنّ الأسوأ قد مرّ  ولكنّ الخروج من المأزق الحالي في لبنان سيستغرق وقتًا".
 
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