لبنان

سلبوهمها 6 ملايين ليرة... هذا ما جرى على طريق مجدلا الفرعية!

Lebanon 24
19-09-2021 | 00:57
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن إقدام مجهولين على سلب المواطنين م. ق.  وح. ع. على طريق مجدلا الفرعية في عكار، وتم اخذ مبلغ ٦ ملايين ليرة و١٠٠دولار اميركي وفروا الى جهة مجهولة.
 
 
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