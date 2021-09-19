سلبوهمها 6 ملايين ليرة... هذا ما جرى على طريق مجدلا الفرعية!

أفادت مندوبة "لبنان24" عن إقدام مجهولين على سلب المواطنين م. ق. وح. ع. على طريق مجدلا الفرعية في عكار، وتم اخذ مبلغ ٦ ملايين ليرة و١٠٠دولار اميركي وفروا الى جهة مجهولة.