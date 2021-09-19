لبنان

إشكال محطة محروقات "ريم" تابع... الجيش أوقف مطلق النار

Lebanon 24
19-09-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-865355-637676356310896342.jpg
Doc-P-865355-637676356310896342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" أنه على خلفية الاشكال الذي حصل منذ ايام امام محطة "ريم" للمحروقات والذي تخلله اطلاق نار، قامت دورية من مخابرات الجيش بتوقيف مطلق النار ويدعى "م.ر" بالقرب من مسجد خديجة.

وتم اقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": معلومات عن إشكال بين أهالي عكار العتيقة وفنيدق وإطلاق نار بين الطرفين والجيش يعمل على ضبط الوضع
lebanon 24
19/09/2021 13:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في أبي سمراء - طرابلس
lebanon 24
19/09/2021 13:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرحة لم تكتمل...حفل زفاف في عكار يتحول إلى إشكال وإطلاق نار وإصابات!
lebanon 24
19/09/2021 13:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في ببنين.. إشكال كبير وإطلاق نار
lebanon 24
19/09/2021 13:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

إطلاق نار

الجيش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2021-09-19
06:05 | 2021-09-19
06:03 | 2021-09-19
05:42 | 2021-09-19
05:40 | 2021-09-19
05:28 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website