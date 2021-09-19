إشكال محطة محروقات "ريم" تابع... الجيش أوقف مطلق النار

أفادت مندوبة "لبنان24" أنه على خلفية الاشكال الذي حصل منذ ايام امام محطة "ريم" للمحروقات والذي تخلله اطلاق نار، قامت دورية من مخابرات الجيش بتوقيف مطلق النار ويدعى "م.ر" بالقرب من مسجد خديجة.



وتم اقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.