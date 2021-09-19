27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أصحاب المولدات يشكون ارتفاع الاسعار وفقدان المازوت، والمواطن ضحية الاثنين
أيسر نور الدين Aysar Nour el Dine
|
Lebanon 24
19-09-2021
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ها هو القرار المنتظر قد اتخذ وبات المازوت يحتسب على الدولار، حيث أصدرت المديرية العامة للنفط قرارًا يقضي بتحديد سعر مبيع المازوت بـ 549 دولارًا للطن بأرضه، أي إنه سوف يتم إيصاله بسعر أكثر قد يصل إلى 600 دولار للطن الواحد. إلا أنه حتى اللحظة لا يزال المازوت الموجود في السوق، في حال لم يتم احتكاره، يحتسب على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد ، ورغم ذلك لا تزال أسعار أصحاب المولدات تتفاوت، فمنهم من يبيع حسب السعر المحدد من قبل وزارة الطاقة ويقع أحياناً ضحية الأعطال التي تصيب مولداته ويتعرض للخسارة، وبعضهم الآخر يبيع على هواه و"يجلد" المواطنين بأسعاره غير مكترث لجدول الأسعار الرسمي.
أحد أصحاب المولدات الذي فضل إطفاء مولداته على أن يشتري المازوت بسعرٍ عال من السوق الموازية أشار لـ"لبنان 24" الى أن "الدولة تقوم بحساباتها عادة لتعطي هامش ربح لأصحاب المولدات من 15 إلى 20% وهي تحتسب ذلك على أساس أن التكاليف على 1500 ليرة للدولار الواحد، ولكن بما أن سعر الفلاتر والزيت على الدولار ، ويتوجب على أصحاب المولدات تغييرها دوريًّا ، فنسبة الأرباح تنخفض بشكل كبير وتصل إلى حدود 5% تقريبًا وأقل، وبهذه الحال فإن أصحاب المولدات لا بقعون بخسارة، ولكن الربح يكون ضئيلًا جدًّا".
أما المشكلة الكبيرة بحسب الأخير "فتقع حين يصيب المولدات الكهربائية عطلٌ ما ، لأن كل القطع لتصليح المولدات تباع على الدولار والدولة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع".
وفي هذا الإطار، قال المصدر إن "من يسعّر على تسعيرة الدولة التي كان آخرها (2604 ليرة الكيلوات) من الممكن أن يتكبد خسارات جمة خصوصًا إذا أصاب مولداته عطلٌ معينٌ، قائلًا: "هذا ما حصل معي مؤخرًا إذ التزمت بالتسعيرة التي وضعتها وزارة الطاقة ووقعت في خسارة نحو 15% ولذلك أطفأت المولدات لأنني لا أريد أن أشتري المازوت من السوق الموازية، لأن الزبائن بعضهم يشتكي ويظن أنك تستغلهم ومن الممكن أن يقدم أحد شكوى عليي في هذه الحال، وهذا ما أريد أن أتجنبه".
وأشار المصدر إلى أن "بعض أصحاب المولدات ولتجنب الخسائر حددوا سعر الكيلوات ب 3000 ليرة، في الوقت الذين كانوا يشترون المازوت بأكثر من ضعف قيمته، ففي حين كان سعر الصفيحة 70 ألف ليرة كانوا يشترونها بنحو 200 ألف ليرة".
وأكد المصدر أن "بعض أصحاب المولدات الآخرين يقوم بشراء صفيحة المازوت ب 340 ألف ليرة واصلة عند مولداتهم لكي لا يضطروا إلى إطفائها وبطبيعة الأحوال لقد زادوا أسعارهم بما يتناسب مع السعر الذي اشتاروه من السوق".
ولفت المصدر إلى أن من يضع تسعيرة 3000 ليرة للكيلوات "بتوفي معو" لأنه على الأقل لا يخسر، مشيرًا من جهة أخرى إلى أن هناك بعض أصحاب المولادات يستغل الوضع أكثر ويقوم بوضع تسعيرة الكيلوات على أساس 3500 ليرة أي ما يزيد نحو 900 ليرة عن تسعيرة الدولة وهو أمر غير قانوني "لأنه ليس منسجماً مع تسعيرة الدولة ولكن في الجهة المقابلة فهو لا يحقق أرباحًا طائلة في هذه التسعيرة بل يصل ربحه إلى نحو 10%".
ماذا بعد أن أصبح سعر طن المازوت 549 دولارًا؟
الآن وبعد أن أصبح سعر طن المازوت يحتسب على أساس 549 دولارًا "في أرضه" فبطبيعة الأحوال سيزيد سعر الاشتراكات لدى المواطنين. وهنا، يقول المصدر إنه بالنسبة إلى احتساب سعره للمواطنين "فنريد أن ننتظر الدولة كيف ستحتسب سعر الكيلوات ولكن بالتأكيد سوف ترتفع الاشتراكات أقلها 3 أضعاف ما كان يحتسب سابقًا. فبالأمس كان الدولار على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد ، أما اليوم فأصبح سوق موازية .فمن كان يدفع نحو 500 ألف ليرة شهريًّا يصبح عليه أن يدفع نحو مليون و500 ألف ليرة"، وهو أكثر من الحد الأدنى للأجور ما يعني وقوع كارثة على المواطن اللبناني.
وأشار إلى أنه "على الدولة أن تقوم بدراسة للأسعار والتسليم وأرباح الشركات، ويفضل أن تستلم المنشآت ويكون هناك رقابة أكثر على أصحاب المولدات لكي لا نصاب بخسارة وايضا كي لا يقع المواطنون ضحية جشع البعض".
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة عن "لعبة الدولار".. هذا ما يحصل في السوق السوداء
14:00 | 2021-09-18
18/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
13:09 | 2021-09-18
18/09/2021 01:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان تهزّ الانترنت.. طبيب يحضر إلى المستشفى عبر دراجة لإتمام عملية ولادة
Lebanon 24
صورة من لبنان تهزّ الانترنت.. طبيب يحضر إلى المستشفى عبر دراجة لإتمام عملية ولادة
15:17 | 2021-09-18
18/09/2021 03:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الصباحية
01:52 | 2021-09-19
19/09/2021 01:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة مارون الصقر بشحنة "نيترات الأمونيوم" في بعلبك؟
Lebanon 24
ما علاقة مارون الصقر بشحنة "نيترات الأمونيوم" في بعلبك؟
14:17 | 2021-09-18
18/09/2021 02:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
أيسر نور الدين Aysar Nour el Dine
أيضاً في لبنان
12:05 | 2021-09-19
بوشكيان: نحن آتون للعمل وليس لاضاعة الوقت
12:00 | 2021-09-19
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
11:20 | 2021-09-19
"سيناريو خطير" بشأن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل قريباً
10:57 | 2021-09-19
سرقت سيّارته بطريقة احتيالية وتوارت عن الأنظار.. هل من يعرف عنها شيئا؟ (صورة)
10:52 | 2021-09-19
احتفال في مركز رسالة سلام في معاد لمناسبة تولي الحجار وزارة الشؤون الاجتماعية
10:15 | 2021-09-19
15 حالة حرجة.. هذا ما جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري حول كورونا
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
19/09/2021 19:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
19/09/2021 19:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
19/09/2021 19:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact