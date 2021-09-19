عبدالله: ثروة الأجيال النفطية والغازية مستباحة للعدو والشقيق

قال النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" إن "الفريق اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية، مع العدو الاسرائيلي، يمتلك الخبرة والكفاية والقدرة على حماية حقوقنا وثروتنا، شرط تحصينه سياسيا، بالمراسيم والقرارات والنشاط الدبلوماسي المطلوب..... بسبب التقاعس وربما أكثر، ثروة الأجيال النفطية والغازية، أصبحت مستباحة للعدو (وللشقيق)".