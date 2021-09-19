لبنان

هاشم: تلزيم المنطقة المتنازع عليها لاحدى شركات التنقيب انتهاك للسيادة

Lebanon 24
19-09-2021 | 02:41
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح، إن "خطوة العدو الاسرائيلي تلزيم إحدى شركات التنقيب في المنطقة المتنازع عليها اعتداء جديد وانتهاك للسيادة الوطنية وسرقة لثروتنا الوطنية، واذا كانت الحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ كل الإجراءات والخطوات السريعة لوضع حد للغطرسة الصهيونية".

وتابع: "إن اللبنانيين مطالبون بموقف وطني موحد لمواجهة العدوانية الاسرائيلية الجديدة ومساندة الحكومة للحفاظ على السيادة والحقوق، لان القضية وطنية ولا يجوز التخلي عن القيام بكل ما تتطلبه سبل المواجهة بخاصة وانه لم يعد امام اللبنانيين الا هذه الثروة للرهان عليها للخروج من الازمة المالية الاقتصادية في المستقبل القريب او البعيد".
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