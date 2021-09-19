درويش بحث مع النقيب الخير مشاكل قطاع شاحنات النقل الخارجي

استقبل النائب علي درويش نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي السيد احمد الخير في مكتبه في طرابلس - جبل محسن.

وتم البحث في المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، من منافسة السائق الأجنبي دون اجازة قانونية إضافة الى اغلاق بعض المعابر والاسواق العربية أمام الشاحنات اللبنانية مما يستوجب من وزارة النقل والاشغال العامة إجراء الاتفاقيات اللازمة التي تؤمن خط سير آمن ومستدام لأسطول الشاحنات اللبناني والمحافظة على قدرته التنافسية وفتح الأسواق أمامه.

كما تمنى درويش "استعادة الحاضنة العربية للبنان والثقة به مما يشكل خطوة أساسية لاعادة انتعاش هذا القطاع"، مؤكدا "دور لبنان المحب لجميع الأشقاء العرب باعتباره لن يكون الا منصة للتوافق والتكامل العربي".

من جهته، شكر الخير، لدرويش جهوده وكتلة الوسط المستقل على تقديم قانون اعفاء شاحنات النقل الخارجي من أعباء الميكانيك لمدة سنة، "ما خفف الأعباء عن مئات العائلات التي يعمل أبناؤها في هذا القطاع".