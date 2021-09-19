مروّجا مخدرات في قبضة المعلومات.. وضبط كمية كبيرة من المواد المخدّرة معهما

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هوية مروجَي مخدّرات ينشطان في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان، وهما: هـ. س. (من مواليد عام ۱۹۷۵، لبناني)، و. أ. (من مواليد عام 1974، لبناني).بتاريخ 10-9-2021، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصد المذكورَين في محلّة جل الدّيب، حيث يقومان بترويج المخدّرات، فعملت على توقيفهما.بتفتيشهما، ضبطت بحوزتهما ظرفاً يحتوي على مادّة الهيروين زِنته /3.5/ غ. ومبلغاً مالياً وهاتفين خلويَين وإجازة سوق مزوّرة.بتفتيش مكان إقامة الأوّل في غرفة داخل منتجع في أنطلياس، تم ضبط كمية /392/ غ. من الهيرويين و /498/ غ. من حشيشة الكيف، وكمية من الحبوب المخدّرة، من أنواع مختلفة، إضافةً إلى ضبط أكياس من النايلون ودفتر ورق لف سجائر، وأدوات وزجاجيات تُستخدم في عملية توضيب المخدّرات. كذلك تم ضبط سيارة نوع كيا ريو لون جردوني.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج مادة الهيرويين على عددٍ كبيرٍ من الزبائن.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.