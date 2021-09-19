الخارجية الايرانية: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

نشرت وكالة "فارس" الايرانية تصريحا عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قال فيه إن "ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين"، مؤكدا بانه "لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور".

وردا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان، أشار خطيب زادة إلى أن " الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها".

وأضاف: السلام والامن والاستقرار في لبنان مهمة لنا اكثر من اي شيء آخر ونساعد الحكومة اللبنانية ايضا كي تحقق النجاح في هذا المسار.