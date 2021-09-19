لبنان

الخارجية الايرانية: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

Lebanon 24
19-09-2021 | 03:16
A-
A+
Doc-P-865382-637676441752969475.jpg
Doc-P-865382-637676441752969475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وكالة "فارس" الايرانية تصريحا عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قال فيه إن "ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين"، مؤكدا بانه "لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور".
 
وردا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان، أشار خطيب زادة إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها".
 
وأضاف: السلام والامن والاستقرار في لبنان مهمة لنا اكثر من اي شيء آخر ونساعد الحكومة اللبنانية ايضا كي تحقق النجاح في هذا المسار.
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2021-09-19
06:05 | 2021-09-19
06:03 | 2021-09-19
05:42 | 2021-09-19
05:40 | 2021-09-19
05:28 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website