لبنان

مصادر الرئيس ميقاتي توضح: الحكومة اللبنانية لم تطلب أية شحنة وقود من ايران

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2021 | 04:00
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أوضحت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية لم تطلب أية شحنة وقود من ايران".
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