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لبنان
في هذه البلدة الجنوبية... العثور على مواطن مشنوقا داخل منزله!
Lebanon 24
19-09-2021
|
04:41
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نقل المواطن (أ .د ) من بلدة صريفا - حي البركة، جثة الى مستشفى جبل عامل في صور، بعدما تم العثور عليه مشنوقا بحبل داخل منزله.
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