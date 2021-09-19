لبنان

في هذه البلدة الجنوبية... العثور على مواطن مشنوقا داخل منزله!

Lebanon 24
19-09-2021 | 04:41
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 نقل المواطن (أ .د ) من بلدة صريفا - حي البركة، جثة الى مستشفى جبل عامل في صور، بعدما تم العثور عليه مشنوقا بحبل داخل منزله.
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صريفا

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