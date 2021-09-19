تعرض لوعكة صحية أثناء القيادة... وهذا ما حصل (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد الاشخاص لوعكة صحية اثناء قيادته سيارته في بلدة الفوارفي قضاء زغزتا، مما ادى الى انحراف سيارته واصطدامها بعامود انارة في جانب الطريق.





