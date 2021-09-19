لبنان

تعرض لوعكة صحية أثناء القيادة... وهذا ما حصل (صورة)

Lebanon 24
19-09-2021 | 05:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد الاشخاص لوعكة صحية اثناء قيادته سيارته في بلدة الفوارفي قضاء زغزتا، مما ادى الى انحراف سيارته واصطدامها بعامود انارة في جانب الطريق.
 



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زغرتا

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