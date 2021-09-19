إنقطاع إرسال الهواتف في هذه المناطق

اشتكى أبناء مدينة الهرمل ومناطق: القصر، الشربين، الجرود السوح، فيسان، قلد الديب جباب الحمر، وادي الكرم 1، وادي الكرم 2 زبود، العين، العين2، شعت2 قرحا، من إنقطاع إرسال شركة Touch، وتمنوا على القيميين في الشركة حل هذه المشكلة لتسهيل أمور المواطنين في المنطقة كون الهاتف أصبح من الاساسيات في الحياة اليومية.