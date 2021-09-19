سلام اتصل بميقاتي متمنيا له التوفيق بجلسة الثقة

أجرى الرئيس تمام سلام، الموجود خارج لبنان، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، متمنيا له التوفيق في جلسة الثقة غدا "للمضي في التصدي لما يحتاجه لبنان واللبنانيون من حلول ومخارج للازمات المتراكمة ولوضع الامور في نصابها الصحيح ماليا، اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا ووطنيا".