اليكم تدابير السير التي سترافق جلسة مجلس النواب غدا

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةمـا يلــي:يعقد مجلس النواب بتاريخ 20-09-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:منع مرور السير:القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.من تقاطع البقاع / الصلح / كرامي وتحويله صعوداً نحو تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.تحويل السير القادم من:جادة ديغول – تقاطع الكارلتون - ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون - ديغول.ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر."السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.يرجى أخذ العلم.