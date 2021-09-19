الجميل في ذكرى استشهاد غانم: نناضل حتى لا تفلت ماكينة الاجرام من العقاب

نتذكر اليوم قامة لبنانية كتائبية بعبداوية، طبعت السياسة بفن البلاغة والخطابة والرقي. مدرسة حزبية في الالتزام والعصامية حتى الإستشهاد.#انطوان_غانم خامة نادرة، قتلته ماكينة الاجرام التي تبقي #لبنان في التخلف والظلام، والتي نناضل يوميا، لكي لا تفلت من العقاب بعد الآن. pic.twitter.com/3QZFwzhyjS
— Samy Gemayel (@samygemayel) September 19, 2021
نتذكر اليوم قامة لبنانية كتائبية بعبداوية، طبعت السياسة بفن البلاغة والخطابة والرقي. مدرسة حزبية في الالتزام والعصامية حتى الإستشهاد.#انطوان_غانم خامة نادرة، قتلته ماكينة الاجرام التي تبقي #لبنان في التخلف والظلام، والتي نناضل يوميا، لكي لا تفلت من العقاب بعد الآن. pic.twitter.com/3QZFwzhyjS