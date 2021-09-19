الجميل في ذكرى استشهاد غانم: نناضل حتى لا تفلت ماكينة الاجرام من العقاب

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" في ذكرى استشهاد النائب انطوان غانم قائلاً: "نتذكر اليوم قامة لبنانية كتائبية بعبداوية، طبعت السياسة بفن البلاغة والخطابة والرقي. مدرسة حزبية في الالتزام والعصامية حتى الإستشهاد. أنطوان غانم خامة نادرة، قتلته ماكينة الاجرام التي تبقي لبنان في التخلف والظلام، والتي نناضل يوميا، لكي لا تفلت من العقاب بعد الآن".

نتذكر اليوم قامة لبنانية كتائبية بعبداوية، طبعت السياسة بفن البلاغة والخطابة والرقي. مدرسة حزبية في الالتزام والعصامية حتى الإستشهاد.#انطوان_غانم خامة نادرة، قتلته ماكينة الاجرام التي تبقي #لبنان في التخلف والظلام، والتي نناضل يوميا، لكي لا تفلت من العقاب بعد الآن. pic.twitter.com/3QZFwzhyjS — Samy Gemayel (@samygemayel) September 19, 2021