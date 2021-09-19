عملية توزيع المازوت الايراني مستمرة... اليكم التفاصيل

أفادت المعلومات عن استمرار عملية توزيع المازوت الإيراني المقدم كهبة مجانية لدور الرعاية الإجتماعية والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والمستشفيات الحكومية والدفاع المدني والصليب الأحمر في الجنوب وبيروت، فيما تنطلق غداً عملية بيع المازوت بشكل رسمي لباقي القطاعات.