لبنان

البعريني: لا أحسد الوزراء الجدد على مهماتهم

Lebanon 24
19-09-2021 | 06:24
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توجه عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني برسالة الى الحكومة قال فيها: "لن أتلهى بالكلام السياسي ولا بالتنظير الاقتصادي، بل أرغب بأن تكون الرسالة واضحة لتجسد هم كل لبناني". 

وأضاف: "الناس منذ شهور طويلة تعيش بلا كهرباء همها كيف تؤمن التدفئة لاطفالها. الناس تعيش دون دواء، ولا حليب للاطفال، وهي غير قادرة على ارسال اولادها الى المدارس، هي تذل وتهان ليل نهار".

وتابع متوجها للحكومة: "هل تستطيعون ايجاد حلول لهم؟ وكيف ستعملون في هذه الحكومة بلا عرقلة، إذ ثمة من يهوى تكسير الرؤوس ولو على حساب الوطن، ومن يخوض معارك مصالحه ومكاسبه متلطيا خلف خطاب طائفي، غير آبه بحقوق المواطنين جميعا".

وختم البعريني: لا اتكلم بهدف السلبية ولا أحسد الوزراء الجدد على مهماتهم، ولا اريد أن اضغط عليهم ظلما، لكن من واجبنا التنبيه ومصارحتهم بكلام شفاف وصريح".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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