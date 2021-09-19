لبنان

إطلاق مهرجان بيروت للشرائط المصورة الاربعاء

Lebanon 24
19-09-2021 | 06:50
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يعقد المركز الفرنسي في لبنان مؤتمرا صحافيا، لمناسبة إطلاق مهرجان بيروت للشرائط المصورة، الرابعة من بعد ظهر الأربعاء المقبل في 22 الحالي، في قاعة مونتين- Salle Montaigne- في المركز الثقافي الفرنسي في بيروت.
المصدر: الوكالة الوطنية
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