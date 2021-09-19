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لبنان
إطلاق مهرجان بيروت للشرائط المصورة الاربعاء
Lebanon 24
19-09-2021
|
06:50
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يعقد المركز الفرنسي في لبنان مؤتمرا صحافيا، لمناسبة إطلاق مهرجان بيروت للشرائط المصورة، الرابعة من بعد ظهر الأربعاء المقبل في 22 الحالي، في قاعة مونتين- Salle Montaigne- في المركز الثقافي الفرنسي في بيروت.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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Lebanon 24
السفيرة الفرنسية في لبنان: أيها الأصدقاء اللبنانيون الأعزاء، تبقى فرنسا ملتزمة إلى جانبكم وستتأكد من أنه سيتم تلبية حاجاتكم والتجاوب مع تطلعاتكم من خلال أعمالٍ ملموسة. ميدانياً، سأظل أحرص على ذلك وسأواصل العمل معكم وإلى جانبكم.
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