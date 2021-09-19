إطلاق مهرجان بيروت للشرائط المصورة الاربعاء

يعقد المركز الفرنسي في لبنان مؤتمرا صحافيا، لمناسبة إطلاق مهرجان بيروت للشرائط المصورة، الرابعة من بعد ظهر الأربعاء المقبل في 22 الحالي، في قاعة مونتين- Salle Montaigne- في المركز الثقافي الفرنسي في بيروت.