عون أبرق الى نظيره الجزائري معزيا ببوتفليقة

ابرق الرئيس ميشال عون الى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون معزيا بالرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة "الذي ترك في ضمير العالم العربي والإسلامي بصمة رصانة اكسبتها خبرته الطويلة قوة الاقناع والنهج القويم".