لبنان

عون أبرق الى نظيره الجزائري معزيا ببوتفليقة

Lebanon 24
19-09-2021 | 07:15
A-
A+
Doc-P-865454-637676579095181663.jpg
Doc-P-865454-637676579095181663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابرق الرئيس ميشال  عون الى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون معزيا بالرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة "الذي ترك في ضمير العالم العربي والإسلامي  بصمة رصانة  اكسبتها خبرته الطويلة قوة الاقناع والنهج القويم".
مواضيع ذات صلة
ماكرون عن الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة: وجه كبير للجزائر وشريك لفرنسا
lebanon 24
20/09/2021 01:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زعماء ومسؤولون عرب يعزون بوفاة رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة
lebanon 24
20/09/2021 01:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري يقرر تنكيس العلم لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/09/2021 01:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر تنتج لقاحها بالتعاون مع الصين.. وتكشف عن تاريخ إصدار أول حقنة
lebanon 24
20/09/2021 01:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال عون

الجزائر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2021-09-19
17:54 | 2021-09-19
17:40 | 2021-09-19
17:30 | 2021-09-19
17:24 | 2021-09-19
17:08 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website