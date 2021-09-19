حريق أعشاب واشجار في بسابا

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٩/١٩ حريقاً شب في اعشاب واشجار حرجية في بسابا-الشوف.