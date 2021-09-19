لبنان

حريق أعشاب واشجار في بسابا

Lebanon 24
19-09-2021 | 07:47
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اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٩/١٩ حريقاً شب في اعشاب واشجار حرجية في بسابا-الشوف.
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بسابا

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