حريق في وادي جهنم والأهالي يناشدون

إندلع حريق في منطقة القمامين في وادي جهنم، بالقرب من وادي العميري داخل غابات مليئة بأشجار حرجية معمرة، وغطى الدخان أرجاء المنطقة.وتشير المعلومات الى ان هناك صعوبة بإخماد النيران نظراً لوعورة الطريق وانحداراتها، وطالب الأهالي المعنين بضرورة إرسال طوافة عسكرية للمنطقة للمساهمة بإخماد النيران.