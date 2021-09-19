مكتب هكتور حجار: لا حساب للوزير على تويتر أو أي وسيلة أخرى

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، البيان الاتي: "إنتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من التغريدات المركبة والمسيئة لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار من حسابات وهمية على تويتر تستخدم إسمه. لذلك، يهم الدكتور حجار التأكيد على عدم وجود أي حساب خاص به على تويتر حتى الساعة أو على أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل الإجتماعي".