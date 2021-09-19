لبنان

وزير الطاقة يتابع ما يحصل في نبع الصفا

Lebanon 24
19-09-2021 | 08:56
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض البيان التالي:
فور ورود البيان الصادر عن رئيس بلدية وادي خالد الى وزارة الطاقة والمياه والمتعلق بموضوع غور منبع نهر الصفا أوعز معالي الوزير الى الدوائر المختصة في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والى مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الاستاذ خالد عبيد للتحرّك فوراً بمساعدة احد الاستشاريين المعتمدين لدى الوزارة والمؤسسة والكشف على النبع لتحديد الاسباب التي أدت الى غوره وأبعاد هذا الحدث والسبل الآيلة للمعالجة وطلب من المعنيين أعلاه ارسال فريق مشترك غداً الاثنين للقيام بالعمل الميداني وافادته بتقرير مفصّل عن الوضع تمهيداً لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة.
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